Dubai Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bordo pasaport sahiplerinin Dubai vize başvurusu yapması gerekmektedir. Başvurular tamamen online olarak yapılmaktadır.

Dubai vize başvuruları yetkili acente üzerinden Dubai Göçmenlik Ofisine (GDRFAD) yapılmaktadır. Başvuruların yetkili acente üzerinden yapılması zorunludur. Başvurunuz adınıza yapıldığı taktirde, 1-2 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Dubai vizesi onaylandığında da e-vize olarak tarafınıza iletilmektedir. Ardından Vize onayınızın çıktısını alarak seyahatinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Başvuru evrağı olarak: renkli taranmış pasaport ve fotoğraf yeterlidir. 18 yaş altı için ek olarak kimlik fotokopisi de gerekmektedir. E-vizeniz ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin 7 emirliğine seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Dubai Vize Türleri

Dubai vize türleri 30 günden 90 güne kadar tek girişli veya çok girişli olarak değişmektedir. Onaylanan vize başvuruları 30 gün ise ek 30 gün 90 gün ise ek 90 gün uzatılabilmektedir. Turistik veya ticari vize diye bir ayrım yoktur. Çalışma ve oturum vize başvuruları yani Kalış süresi 90 günden fazla olan vize başvuruları Dubai’deki Göçmenlik Ofisinden yapılmaktadır.

30 Günlük Tek Girişli Dubai Vizesi

Giriş için 2 ay geçerliliği bulunan 30 gün tek girişli vizeniz ile 30 gün boyunca ülkede bulanabilme imkanı vardır. Vizenin tek girişli olması sebebiyle ülkeden çıkış yaptığınız taktirde kalış süreniz bitmese bile tekrardan aynı vize ile ülkeye giriş sağlayamıyorsunuz. Ek olarak maksimum 30 gün daha uzatılabilmektedir.

30 Günlük Çok Girişli Dubai Vizesi

30 gün tek girişli vizenin de giriş için 2 ay geçerliliği bulunmaktadır. Vizenin çok girişlidir. Vize kalış süreniz bitene kadar ülkeye giriş çıkış sağlayabiliyorsunuz.

90 Günlük Tek Girişli Dubai Vizesi

Giriş için 2 ay geçerliliği bulunmaktadır. 90 gün tek girişli vize ile 90 gün boyunca ülkede bulanabiliyorsunuz. Vizenin tek girişli olması sebebiyle ülkeden çıkış yaptığınız taktirde kalış süreniz bitmese bile tekrardan aynı vize ile ülkeye giriş sağlayamıyorsunuz. Vize kalış süreniz bitmeden maksimum 90 gün daha uzatılabilmektedir.

90 Günlük Çok Girişli Dubai Vizesi

Birleşik Arap Emirlikleri’ne giriş için 2 ay geçerliliği olan 90 gün çok girişli Dubai vizesi ile kalış süreniz bitene kadar ülkeye giriş çıkış yapabiliyorsunuz.

Dubai Vize başvurusu Hangi Durumda Reddedilir?

Dubai online e-vize başvuru reddi genelde daha önce Dubai’ye gitmiş ve orada cezai işlemle karşılaşmış kişilerde meydana gelmektedir. Afganistan, Suriye, Irak ve Filistin asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Dubai vize başvurularında ret riski bulunmaktadır.

Dubai Konsolosluğu’ndan Vize Alınabilir Mi?

Dubai Konsolosluğu kısa dönem (30 gün den 90 güne kadar) vize başvuruları için hizmet vermemektedir. E-vize başvurusu yapılması zorunludur. Dubai Konsolosluğu üzerinden sadece evrak tasdik işlemleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin vatandaşları ile ilgili işlemler yapılmaktadır.