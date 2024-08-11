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Düğünde havaya açılan ateş bir can aldı

Düğünde havaya açılan ateş bir can aldı
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Giresun'da düğünde havaya sıkılan mermiler 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesi Tamyanı Mahallesi'nde Bilal Y. (62), oğlu Rıdvan'ın düğünü sırasında havaya rastgele açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Aynı silahtan çıktığı düşünülen mermilerden biri de Hüseyin Ö.'ye (58) isabet etti. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Bilal Y. ise önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan bir kişinin emniyet güçlerine teslim olduğu bildirildi. Olayın kazara meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybeden Hüseyin Ö. ve ağır yaralanan Bilal Y.'in akraba oldukları öğrenildi.

Etiketler düğün hava ateş
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