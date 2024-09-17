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Dünyanın en büyük adliyesi Ankara'ya yapılıyor

Dünyanın en büyük adliyesi Ankara'ya yapılıyor
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Dünyanın en büyük adliyesinin temeli Ankara'da atılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Ankara Adalet Sarayı, sadece bir bina olmanın ötesinde, yargı hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak bir merkez olacaktır'' dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Ankara’da projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Adalet Sarayı'nın temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını belirtti. Yeni Adalet Sarayı ile mevcutta 6 ayrı binada sürdürülen yargı hizmetlerinin tek çatı altında toplanacağını ifade eden Bakan Tunç, projenin Ankara'daki yargı hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Bakan Tunç, yargı hizmetlerinin Ankara’nın farklı noktalarında dağınık vaziyette bulunmasının hem hakim, savcılar ve avukatlar açısından hem de vatandaşlar açısından zorluğa neden olduğunu belirterek, “Yenimahalle'de inşa edilecek adalet sarayımızla yargı hizmetlerimiz daha kaliteli ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmuş" dedi.

Dünyanın en büyük adliyesinin temeli Ankara'da atılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Ankara Adalet Sarayı, sadece bir bina olmanın ötesinde, yargı hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak bir merkez olacaktır'' dedi.

‘Yatay mimariyle Dünya’nın en büyüğü’

Bakan Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayının toplamda 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacağını kaydetti. Yüksek katlı bloklar yerine yatay mimariyle inşa edilecek binada doğal havalandırma ve aydınlatmadan üst düzeyde faydalanılacağını ifade eden Tunç, şöyle devam etti:

“Çatılarda tasarlanan güneş panelleri ile yenilenebilir enerjiyi kullanacak yeni adalet sarayımız yeşil bina olarak tasarlanmıştır. Bu büyük proje, yargı hizmetlerinin hem vatandaşlarımız hem de yargı mensuplarımız için daha hızlı ve etkin sunulmasını sağlayacak. Ankara Adalet Sarayı, sadece bir bina olmanın ötesinde, yargı hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak bir merkez olacaktır. Modern teknoloji ve çevre dostu uygulamalarla donatılan bu yeni yapı, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yatay mimari anlayışı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması, hem sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza ferah ve konforlu bir adalet hizmeti sunacaktır. Ankara Adalet Sarayı, modern yapısı ve çevre dostu teknolojileriyle ülkemizin yargı hizmetleri anlamında yeni bir dönemin kapısını açacaktır.”

Bakan Tunç, yeni binada bin 382 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonunun yer alacağını ifade etti. Yeni Ankara Adalet Sarayı’nın temelini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte atacaklarını belirten Bakan Tunç, inşaatın 3 yılda tamamlanacağını söyledi.

İHA

Etiketler dünyanın en büyük adliyesi ankara adalet sarayı
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