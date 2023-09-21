Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü

Malatya’nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen ‘argiope lobata’ türüne rastlandı.

AA’nın haberine göre Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi’nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi’ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan ‘argiope lobata’ türünü yerinde inceledi.

Karaca, üzerinde farklı desenleriyle dikkat çeken örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını belirterek, böcekte bulunan zehrin ‘nörodejeneratif’ hastalığında kullanıldığını, Türkiye’de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.