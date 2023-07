Duruşma salonunda annesini öldüren babasına bağırdı: Neden yaptın baba...

Ankara'da eski eşi Pelin C.'yi (47) sokakta silahla vurarak öldüren M.E.'nin (56) yargılanmasına başlarken salonda şoke eden anlar yaşandı.

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.E. (56) ile kızı K.E. (25) ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı sanığa savunma yapması için söz verdi. Sanık M.E., 1990’lı yıllarda Pelin C. ile tanıştıklarını ama sonrasında geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti.

"KEŞKE O KİŞİYİ HİÇ TANIMASAYDIM, SEVMESEYDİM"

Sorun yokken maktul olan eski eşi C.’ın kendisini şikayet ettiğini ve bu nedenle uzaklaştırma kararı aldığını belirten sanık M.E., "Keşke o kişiyi hiç tanımasaydım, sevmeseydim. Çocuklarıma bakmak zorunda olduğum için durumu kadına anlatmaya çalıştım. İşin kötü olacağını söyledim. Çocuklar sürekli dışarıdaydı. Kızlarımın görmesini ve bilmesini istemediğim şeyler oluyordu. Şu an anlatamıyorum. Normalde kendiliğinden olan bir şey değil bu olayın 3 senelik bir geçmişi var" ifadelerine yer verdi.

ÖZ KIZI 'NEDEN YAPTIN BABA' DİYE BAĞIRDI

Maktul Pelin C. ve sanık M.E.'nin öz kızı K.E. duruşma salonunda babasına karşı ’neden yaptın baba’ diye bağırarak, "Babam, anneme takıntılıydı. Bundan kurtulması için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum ancak olmadı. Evli oldukları dönemde her gün kavga, küfürler yaşadık. En son evin içinde birbirlerine bıçak çektiler. Annemi bıçakla evin binasında kovaladı. Bu olaydan sonra annem ayrılmak istediğini söyledi. Olayların buralara geleceğini az çok tahmin ediyorduk çünkü babam sürekli ’anneni öldüreceğim’ diyordu" dedi.

Sanık ve tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.