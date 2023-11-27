Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunun sonucunda yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde Afgan uyruklu zanlılar İ.S. ve H.C'nin üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 51 parça halinde reçine esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.S. ve H.C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.