e-Devlet'te bir hizmet daha ! Artık abonelikler e-Devlet'ten yapılacak

Kamu kuruluşları tarafından verilen tüm hizmetlerin elektronik ortamda vatandaştan belge istenmeksizin verilmesi yönünde yoğun çalışmalar yürütülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, elektronik haberleşmede abonelik sözleşmelerinin de dijital ortamda yapılmasını sağlayacak düzenlemenin tamamlandığını belirtti. Turhan, “Vatandaşlarımız artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapabilecek” dedi.

NASIL YAPILACAK?

İnternetten mobil abonelik için izlenmesi gereken yollar şöyle:

1) www.turkiye.gov.tr’ye e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

2) Açılan ana sayfadaki arama bölümüne ‘mobil abonelik’ yazıp taratın.

3) Çıkan sonuçlardan Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone operatörlerinden birini seçip işlemlerinizi yapın. Bakan Turhan, “Telefon aboneliği için gerekli belgeleri e-Devlet’ten sağladıktan sonra e-imzayla sözleşme imzalanacak. SIM kart ise işletmeci kargoyla vatandaşa ulaştıracak” dedi.

