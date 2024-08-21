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Ege Sahili'nde ''komodo ejderi'' yalanı

Ege Sahili'nde ''komodo ejderi'' yalanı
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Sosyal medyada takipçi kazanmak için yapılan sahte paylaşımlara son olarak bir de "Ege Sahili'nde komodo ejderi görüldü" paylaşımı eklenmişti... İlgili paylaşım resmen yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

DMM "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, sudan çıkan canlının Komodo ejderi değil, otçul bir kertenkele türü olan Yeşil iguana (Iguana iguana), olduğu belirlenmiştir. Amerikan Iguanası olarak da bilinen bu türün doğal yaşam alanları, tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Etiketler dmm Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı komodo ejderi
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