Eğitim Sen: Okullarda görülen koronavirüs vaka sayısı 307'ye yükseldi

Eğitim Sen geçen çarşamba gününden beri hafta içi her gün açıkladığı Salgın Günlerinde Eğitim Raporu’nun 4’üncüsünü yayımladı. Buna göre bugün Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarına 133 okul daha eklendi. Sendika daha önce açıkladığı iki kurumda ise pozitif vaka tespit edilemediğini belirtti. Böylece Covid-19 görülen okul sayısı 307’ye yükseldi.



Sendikanın açıklamasına göre Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Çanakkale, Antep, Hakkari, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Niğde, Ordu ve Tokat’ta 1; Afyon ve Malatya’da 2; Bilecik, Maraş, Mardin, Sakarya, Sinop ve Van’da 3; Bursa ve Kırıkkale’de 4; Ağrı, Aksaray, İzmir ve Trabzon’da 5; Mersin ve Urfa’da 8; Bingöl ve Konya’da 9; İstanbul’da 11; Diyarbakır’da 12; Ankara’da 13 eğitim kurumunda Covid-19 şüphesine rastlandı.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "Bugün uzaktan telafi eğitimlerinin ilk günü. Öğretmenler açısından en anlamlı ve özel günler kuşkusuz öğrencileri ile yeniden buluştukları, okul koridorlarının ve bahçelerinin öğrencilerin gülüşleri ile yankılandığı okulun ilk günleridir. Bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak, okulları öğrenciler olmadan uzaktan açıyoruz. Öğretmenler açısından, uzaktan da olsa, öğrencilerle bir araya geldiğimiz bugün oldukça anlamlı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir yıl dileriz. Umarız kısa sürede okullar tam güvenli şekilde açılır ve yüz yüze eğitime başlayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.