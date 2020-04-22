Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti... Okullar ne zaman açılacak ?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine sorulan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunu yanıtladı. Bakan Koca, "Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir" dedi.



Bilim kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARIN SEYRİNE GÖRE GÜNDEM OLABİLİR"

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir.

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