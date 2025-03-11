  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ekrem İmamoğlu ''yasakları'' başladı: Bir ilimizde salon verilmedi!

Ekrem İmamoğlu ''yasakları'' başladı: Bir ilimizde salon verilmedi

Ekrem İmamoğlu ''yasakları'' başladı: Bir ilimizde salon verilmedi
Güncelleme:

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kastamonu'da yapacağı konuşma için salon verilmedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde tek aday olarak öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kastamonu’da yapacağı konuşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ön seçim öncesinde kentleri gezen İmamoğlu, Kastamonu’da engelle karşılaştı. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İmamoğlu’nun katılacağı etkinlik için talep edilen kapalı spor salonu için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden ret yanıtı geldiğini duyurdu.

 Baltacı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ret gerekçesi için maçların ‘bahane edildiğini’ kaydederken, talebin siyasi saiklerle reddedildiğini savundu. Baltacı, açıklamasında, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun ‘siyasi saik’ gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum” dedi.

Baltacı, etkinliğin 12 Mart Çarşamba günü 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde yapılacağını açıkladı.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu kastamonu salon miting toplantı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havaalanı otoparkındaki fahiş fiyatlara sert tepki: ''Allah vicdan versin!'' Havaalanı otoparkındaki fahiş fiyatlara sert tepki: ''Allah vicdan versin!'' Dev yanardağ patladı! Onbinlerce kişi tahliye edilecek! Dev yanardağ patladı! Onbinlerce kişi tahliye edilecek! Annesini rehin aldı, komşusunu yaraladı, polislere ateş açtı; çatışmada öldü Annesini rehin aldı, komşusunu yaraladı, polislere ateş açtı; çatışmada öldü İddia ediyoruz: İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlememiştiniz... İddia ediyoruz: İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlememiştiniz... Gel de isyan etme: Tüm emekliler sadece 1 günde 19 bin TL kaybetti! Gel de isyan etme: Tüm emekliler sadece 1 günde 19 bin TL kaybetti! Tanju Özcan Tarkan'ı hedef aldı ''Geççek dedin ne geçmesi ?'' Tanju Özcan Tarkan'ı hedef aldı ''Geççek dedin ne geçmesi ?'' Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu ROK Halk TV'ye geçti Halk TV’de çalışan gazeteciler tepki gösterdi ROK Halk TV'ye geçti Halk TV’de çalışan gazeteciler tepki gösterdi İstanbul'da akılalmaz zincirleme motosiklet kazası kamerada İstanbul'da akılalmaz zincirleme motosiklet kazası kamerada Flash TV'nin patronu hakkında da soruşturma başlatıldı Flash TV'nin patronu hakkında da soruşturma başlatıldı
Panathinaikos Türklere emanet: Selen Erdem Panathinaikos'un teknik direktörü oldu! Panathinaikos Türklere emanet: Selen Erdem Panathinaikos'un teknik direktörü oldu! Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek, evde iftar yapmak yasaklandı Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek, evde iftar yapmak yasaklandı Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan kötü haberi ''tüm kadınları uyarıyorum'' diyerek verdi Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan kötü haberi ''tüm kadınları uyarıyorum'' diyerek verdi İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı ? Bu da CHP'li seçmenler kimi istiyor anketi İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı ? Bu da CHP'li seçmenler kimi istiyor anketi Türkiye'nin kan donduran vahşetinde 4 yıllık sır çözüldü! Türkiye'nin kan donduran vahşetinde 4 yıllık sır çözüldü! Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi Çantasını alıp gitmişti... Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye mi oldu ? Çantasını alıp gitmişti... Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye mi oldu ? Uzaklaştırma kararlı cani ''çocuklarımı göreceğim'' dedi, eşini katletti! Uzaklaştırma kararlı cani ''çocuklarımı göreceğim'' dedi, eşini katletti! Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken ifade Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken ifade CHP'li 4 belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! CHP'li 4 belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!