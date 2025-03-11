Ekrem İmamoğlu ''yasakları'' başladı: Bir ilimizde salon verilmedi

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kastamonu'da yapacağı konuşma için salon verilmedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde tek aday olarak öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kastamonu’da yapacağı konuşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ön seçim öncesinde kentleri gezen İmamoğlu, Kastamonu’da engelle karşılaştı. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İmamoğlu’nun katılacağı etkinlik için talep edilen kapalı spor salonu için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden ret yanıtı geldiğini duyurdu.

Baltacı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ret gerekçesi için maçların ‘bahane edildiğini’ kaydederken, talebin siyasi saiklerle reddedildiğini savundu. Baltacı, açıklamasında, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun ‘siyasi saik’ gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum” dedi.

Baltacı, etkinliğin 12 Mart Çarşamba günü 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde yapılacağını açıkladı.