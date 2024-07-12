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Elazığ güne depremle başladı

Elazığ güne depremle başladı
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AFAD, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 8.35 km derinlikte olduğu bildirildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler AFAD deprem son depremler Elazığ
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