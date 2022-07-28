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Emekli maaş farkları hesaplarda! Peki kim ne kadar fark alacak ?

Emekli maaş farkları hesaplarda! Peki kim ne kadar fark alacak ?

Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 2,5 milyon kişinin temmuz ayı zam farkları bugün ödenecek. Toplamda 6 milyar 447 milyon liralık ödeme yapılacak.

Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı ödenecek. Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak.

Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek. 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak

Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek. Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak. Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.

 

HANGİ MEMUR EMEKLİSİ, NE KADAR ZAMLI MAAŞ ALACAK?

Aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında.

-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

Haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara;
temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

-Temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara;
temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında fark yansıtılacak.

EN AZ 1.788 TL FARK

Yüzde 41.69'luk Temmuz zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 lira 79 kuruştan 6 bin 78 lira 20 kuruşa çıktı.

temmuz ayı zamlı maaşlar tablosu

 

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