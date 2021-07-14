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Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis tutuklandı

Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis tutuklandı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Ç. tutuklandı.

 

Hakkari'de görev yapan polis memuru Nasuh Ç., 13 Temmuz'da henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla yaralamıştı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanarak gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Ç., Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tedavisi bugün tamamlanan Ç., adliyeye sevk edildi. Nasuh Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne gönderildi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı silahlı saldırıda şehit olduHakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı silahlı saldırıda şehit olduGüncel

 

Etiketler hakkari emniyet müdürü yardımcısı hasan cevher
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