Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
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  1. 15 Nisan 2017 11:21

Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?

Türkiye tarihi 16 Nisan referandumu için yarın sandık başına gidecek. Peki engelli vatandaşlar nasıl oy kullanacak ?

Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
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Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemez.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.

İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri “Oy Pusulası Şablonu” aracılığı ile oylarını kullanabilirler.

YSK geçerli ve geçersiz sayılacak oyları paylaştıYSK geçerli ve geçersiz sayılacak oyları paylaştı

Referandumda nerede oy vereceksiniz ?Referandumda nerede oy vereceksiniz ?

 

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