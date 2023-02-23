Enkazdan çıkarılan 1405 çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1405 çocuğun, kimlik doğrulaması ile ailesine teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1890 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1405 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 380 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1784 çocuğumuz, kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır" denildi.