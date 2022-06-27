Erdoğan açıkladı: Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ek zam, memur maaşları ve bayram tatili süresi için açıklamalar peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, emekli ve memur maaş zammı, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz" dedi. Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı ayrıca Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz ve milletimiz için eser ve hizmetlerle dolu pek çok program gerçekleştirdik. EFES 2022 tatbikatının son günü törenleri için gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü bir kez daha yerinde gördük.

Dünyanın terörle mücadele tecrübesi en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz. İnsani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke konumundayız. Sınır ötesi harekatlarımızla dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle, ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Rusya Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiştir ki kendi vizyonu bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Bize yöneltilen tenkitler hatalarımızdan değil, Türkiye'nin kendi belirlediği istikamete yürümesinden kaynaklanıyor.

"YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Irak sınırımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.

MARMARİS'TEKİ YANGIN

Marmaris'teki yangın afetinin sona ermesi için tüm imkanları sağladık. Marmaris yangınında herhangi bir ölüm ve yaralanma olmaması teselli kaynağımız oldu. Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir.

NATO ZİRVESİ

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. PKK, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını açıkça söyleyeceğiz.

ENERJİDE YENİ ADIMLAR

Karadeniz'deki rezerv miktarı ülkemiz için büyük bir umut ve moral kaynağı oldu. Yeni kaynaklar bulmak için Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj kesintisiz sürecek. Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Adana'da yeni keşfettiğimiz petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolardır. Küresel maden üretiminin düştüğü salgın döneminde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatıyla krizden pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Bin 200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma, üretim ve tedarik zincirlerinde kırılmaya kadar tüm boyutlarıyla etkisini sürdürüyor. Türkiye bu krizi fırsata çevirmek için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ülkemize diz çöktüremediler. Türkiye Ekonomi Programımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İstihdam, ihracat, üretim tarihimizin en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Turizm toparlandı, tarımda iyi bir sezon yaşanıyor, sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Savunma sanayimiz katlanarak gelişiyor. Konut ve otomotiv sektörleri adeta yok satıyor. Salgın ve savaş gibi olumsuz küresel faktörler ekonomide ödediğimiz bedellerin yükünü daha da artırmıştır. Biz kendimizi asla kötüyle mukayese etmiyoruz. Bizim için önemli olan Türkiye'nin ne durumda olduğudur.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması hepimizin canını sıkmıştır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız. TBMM'de görüşülmekte olan ek bütçe teklifimizdir. Yüksek enflasyonun gelir ve gider rakamlarında yol açtığı değişkenlik ek bütçe ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ek bütçede gelirler kaleminde 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücreti artırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Bunun için asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. Bu konuda müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle paylaşma fırsatını bulacağız.

MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini belirtmek istiyorum.

ÖĞRENCİLERE VE GENÇLERE MÜJDELER

Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağına inandığım iki uygulamayı başlatıyoruz.81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Aile destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz.

Yaşlı ve engelli aylıkları bayram öncesi ödenecektir. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili süreç önümüzdeki günlerde MEB tarafından başlatılacaktır. Hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 750 bine çıkacaktır.

BAYRAM TATİLİ UZADI

Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günleri idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum.