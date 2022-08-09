Erdoğan cemevinde en çok merak eden soruyu yanıtsız bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dernek yönetimi ve alevi örgütlerinin tepki gösterdiği cemevi ziyaretinde Alevi dedelerinin ibadethane statüsü tanınması talebine yorum yapmadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti. Cemevi, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ve Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetiliyor.

Alevi kamuoyunun tepkisini çeken ziyaret öncesi dernek yönetimi yazılı açıklama yayınlayarak ‘dayatmacı’ olarak tanımladıkları ziyaretin bilgileri dışında olduğunu kaydetmişti: “Dergâhımızı siyaset oyununa alet eden vakıf başkanını protesto ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Dernek başkan yardımcısı da ziyaretin küçük bir gruba mahsus tutulduğunu söyleyerek “Saraya gidilse boş kalacak, bir masa etrafında kalacak. 20-30 kişilik bir etkinlik yapıyorlar gibime geliyor. Bu GBT kayıtları bunun göstergesi. Corona testleri. GBT kayıtları alınmış” demişti.

‘Yalnız bırakmayacağız’ demiş

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıyı organize eden Soylu’nun danışmanı ve AKP MKYK üyesi Arif Ali Özzeybek Erdoğan’a eşlik etti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre iftara katılan Alevi dedesi ve Çankaya Cemevi Derneği Başkanı Ali Öz cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi taleplerini ilettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanının bu talebe ilişkin bir yorum yapmadığını belirten Öz, şunları dedi: “Ama bundan böyle devletin yanımızda olduğunu söylediler. ‘Sizi yalnız bırakmayacağız, herhangi bir talebiniz olursa yerine getirmeye çalışacağız’ dediler. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde kazanılmış bir dava var. Benim de başkanı olduğum Çankaya Cemevi Derneği’nin açtığı dava sonucunda ‘Nerenin ibadethane olacağını kimse tayin edemez’ diye Yargıtay’ın kararı var.”

Öz, Erdoğan’ın ‘cemevlerine saldırıların peşini bırakmayacaklarını’ söylediğini belirterek, “‘Meczup diye geçiştirmeyeceğiz, arkasında hangi karanlık güçler varsa sonune kadar gideğiz’ dediler. Hem cumhurbaşkanımız hem de İçişleri bakanımız bunu söyledi” dedi.

BBC Türkçe