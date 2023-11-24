Erdoğan: İhracat hacminde tarih yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

İlkini 2014'te yaptığımız inovalig ödülünü kazananları tebrik ediyorum. Türkiye'nin üretimine katkı yapan şirketlerimiz ile gurur duyuyoruz. Firmalarımızın sayısının her yıl artması inovasyon kültürünün dünyamızda kök salmaya başladığını gösteriyor. 64 şehirden 2003 firma sayısına ulaştık.

Gereken desteği her zamanki gibi vereceğiz. Siz yeter ki çalışıp istihdam oluşturun. Sizi asla yalnız bırakmayız. 30. yaşını kutlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne desteğimizi sağladık. Sorunlarınıza çözüm aradık, başarılarınızla gurur duyduk. Neye ihtiyacınız varsa gidermenin gayreti içinde olduk. Gerek ülkemize gelen devlet başkanları ile görüşmelerde gerek yurt dışı seyahatimizde öncelikli gündemimiz hep sizin meselenizdir. Salı günü Cezayir ziyaretinde de bize ilettiğiniz konuları ele aldık.

"İHRACATINI EN HIZLI ARTIRAN 3. ÜLKE OLDUK"

Gümrük işlemlerinin en az maliyetle yapılması konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport imkanı var. Müşterileriniz ile hızlı irtibat için 2017'de bu uygulamayı hayata geçirdik. 35 bin ihracatçımıza pasaport verdik. Eximbank 2022 sonu 45 milyar dolarlık destek sağladı. Devlet yardımlarının toplam tutarı 8 milyarı buldu.

İhracat hacminde başarı hikayesi yazdık. Göreve geldiğimizde yılda 36 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz 254 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatını en hızlı artıran 3. ülke olduk. Yükseliş trendini devam ettiriyoruz. İhracatımız Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 7.4 oranında artarak 22 milyar dolara çıktı. Son iki aylık ihracat 254 milyar doları buldu. Bu başarıda emeği, alın teri olan sizleri yürekten tebrik ediyorum.

İhracat hedeflerini mutlaka gerçekleştireceğiz. İhracatın rakam olarak artışı önemli ancak bundan sonra üzerinde durmamız gereken ihracattaki nitelik artışı. Yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmalıyız. 21 yılda ciddi mesafe aldık.

"İHRACAT YELPAZEMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Sadece yükte değil pahada da yelpazemizi geliştirmeliyiz. Yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmalıyız. İHA ve sihalar'daki başarıları diğer savunma sistemlerine teşmil etmek istiyoruz.

İnsansız hava araçlarındaki optik kameraları Kanada'dan tedarik ediyorduk. Terör odaklarına yönelik operasyonlar nedeniyle firma teslimatları yapmamaya başladı. Destek olmasını beklediğimiz müttefiğimiz karşısında Aselsan'ı talimatlandırdık. Arkadaşlarımız seferberlik ruhu ile gece gündüz çalışıp kamera üreterek yerli iha'larımzıa sundular. Üretimi ile yazılımı ile yerli ve milli kamera sistemini ülkemize kazandırdık. Kameraların üst versiyonunu geliştiriyoruz. Dünyanın en iyi performansına sahip bu kameramız. Şubat'tan itibaren seri üretimine geçeceğiz.

Kilogram başına ihracat değeri 20 bin doları bulan ürüne sahip olduk. İlk elektrikli aracımız togg da benzer bir başarı hikayesi. Bu sefer dışarıdan değil içimizdeki muhalefetin çelmeleri ile karşılaştık. Devrim'i boğmak için hangi bahaneleri uydurdular ise togg'u hedefe koydular. Bunun fabrikası yok iftirası attılar. Otomobillerin yurt dışından getirildiğini diyecek kadar ileri gittiler. Bir günlerini ayırıp üretim tesisini ziyaret etmediler. 12 binden fazla araca rağmen yalanlarını ısrarla devam ettiriyorlar. Aynı yalanlarını KAAN için dillendiriyorlar. Kendi kinlerinde debelensinler. Dikkate almıyoruz bunları. Ülkemizdeki inovasyon kültürünü güçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. Türkiye yerinde saymakla yetinecek ülke değildir ve olamaz. İhracatta kendimizle yarışmalıyız.

İnovasyon haftası çerçevesinde paylaşılan hikayelerin hepimize rehberlik edeceğine inanıyorum. Kimi alanlarda kendimizi yeterli görmesek de ihracattaki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil .Her adımımızı vizyon doğrultusunda attık. İnovasyon meselesine önem verdik. Kendi alanında çığır açan ürünler geliştirmeden hedeflerimize tam manası ile ulaşamayacağımızı biliyoruz. Sanayiyi destekleyerek. bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri destekleyerek ekosistem kurduk. Yenilikçiliğin mimarı teknofest gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik.



Dünyanın en başarılı üniversiteleri, ARGE merkezleri küresel ağa sahip şirketleri insan kaynağı yanında başka membalardan beslenmekte. Bunun en başlı örneği silikon vadisidir.