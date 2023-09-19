Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğüne en büyük tehdit teröre verilen destek

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78. BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda "Suriye'nin toprak bütünlüğüne en büyük tehdit teröre verilen destek" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78. BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Güven ve dayanışma temasıyla toplanan Genel Kurul'un, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamızın geleceği konusunda geçtiğimiz yıl burada yaptığımız değerlendirmelere kıyasla daha iyimser tablo çizmek mümkün değildir. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha karmaşık, daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Kendi ülkemin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda ve batısında birçok çatışma, savaş, insani kriz ve sosyal gerilim yaşanıyor. Küresel ekonomik sorunlarla birleşerek büyüyen bu sınamalarla baş etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşanan savaş, ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı.

Suriye, Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde vekalet savaşlarının aracı haline dönüştürülen terörizm, kırılganlığı hızla artan uluslararası güvenlik iklimine onarılamaz zararlar veriliyor. Küresel güçlerin ihtiraslarını kullanarak büyüyen terör örgütlerinin faaliyet alanları teknolojik gelişmeler ile kötüleşen sosyo ekonomik şartlardan istifade ederken, adeta bir salgın gibi geniş coğrafyalara yaygınlaşıyor.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir.

"BMGK 5 ÜLKENİN ÇARPIŞMA ALANI HALİNE GELMİŞTİR"

BM Güvenlik Konseyi, dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi çarpışma alanı haline gelmiştir.

IRKÇILIK VE İSLAMAFOBİ VURGUSU

Birleşmiş ve gelişmiş ülkelerde bir virüs gibi yayılan ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı artık tahammül edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Masum insanların maruz kaldığı nefret söylemi kutuplaşma ve ayrımcılık dünyanın 4 bir köşesinde sızlatmadık vicdan bırakmıyor.