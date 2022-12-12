Erdoğan ve İsmailağacılar için suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen istismar skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, H.K.G’nin babası Y.Z.G. ve İsmailağacılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Y.Z.G.’in, kızı H.K.G’yi altı yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile dini nikâhla ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması olayına tepkiler sürüyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinden; Hasan Kılıç, Ahmet Ustaosmanoğlu, Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü ve H.K.G’nin babası Y.Z.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, Erdoğan ve İsmailağa cemaatindeki yetkililerin, “silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “silahlı örgüte yardım etme”, “insan ticareti”, “görevi kötüye kullanma”, “677 sayılı tekke ve zaviyelerin ilgasına dair kanuna muhalefet” suçlarını işlediklerini iddia etti.

ERDOĞAN HAKKINDA FEZLEKE YAZILSIN TALEBİ

Başsavcılığa verilen dilekçede, İsmailağa cemaati yetkilileri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise TBMM’ye fezleke yazılarak meclis soruşturması açılması talep edildi.