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Erdoğan'a ''evim yok çadırda kalıyorum'' diye seslenmişti, Valilik'ten açıklama geldi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında önünü kesip "Evim yok, çadırda kalıyorum" diyen kadınla ilgili olarak Malatya Valiliği, bahse konu şahsın çadırda kalmadığı ve evinin bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Malatya Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Malatya ziyareti sırasında gündeme gelen bir iddiayı yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşma esnasında, A K. adlı bir vatandaşın “Evim yok, çadırda kalıyorum” şeklindeki beyanı üzerine kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, A.K.'nin 6 Şubat depreminin ardından Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki az hasarlı müstakil evini terk ederek Bindal Mahallesi'nde kendi yaptırdığı prefabrik bir evde eşi ve çocuklarıyla yaşadığı tespit edildi. Ayrıca, ailenin kalacak yer açısından herhangi bir mağduriyet yaşamadığı ve eşi M.K.'nin ticari taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı belirtildi.

Yanlış bilgilendirme uyarısı

Valilik açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan yanıltıcı bilgilerin vatandaşlarda gereksiz endişe oluşturduğuna dikkat çekilerek, doğru bilgilendirme yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Kamuoyunun resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği ifade edilirken kamuoyunu yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olunması istenildi.

İHA

Etiketler Malatya Valiliği evim yok çadır çadırda kalıyorum Malatya recep tayyip erdoğan
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