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Erdoğan'dan fahiş fiyatlar açıklaması: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Erdoğan'dan fahiş fiyatlar açıklaması: Bu zulmün önüne geçeceğiz

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gidiş öncesi fahiş fiyat ve kira artışları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım.

BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı baın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim.

Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içinde bulunacağız. ABD'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' eserimizi de yabancı dillerde hazırladık ve onları da muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz. 

FAHİŞ FİYAT VE KİRA YÜKSELİŞİ AÇIKLAMASI

"Bu zulmün önüne geçeceğiz. Gerekli bakan arkadaşlarımızın vesilesiyle bu konuda adım atacağız. Bu konuda büyük yatımlar yaptık. Bizim dönemimizde bir milyon yatak kapasiteli, lüks yurtlar yaptık. 

"Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Bunların yalanlarına inanmak bir defa mümkün değil. Biz görever başladığımızda üniversite öğrencilerinin bursları 45 liracıktı. Bunun yanında artık, artık neredeysek asgari ücret civarında bir ödeme alıyorlar. Bunlar bunu görmek istemiyorlar. Bu harçları biz kaldırdık.

Süper marketlerde denetim artacak."

Etiketler erdoğan fahiş fiyat kira kira artışı
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