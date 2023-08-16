  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'ın başdanışmanı, tartışılan imam Halil Konakçı'yı savundu

Erdoğan'ın başdanışmanı, tartışılan imam Halil Konakçı'yı savundu

Erdoğan'ın başdanışmanı, tartışılan imam Halil Konakçı'yı savundu
Güncelleme:

Diyanet, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen imam Halli Konakçı hakkında inceleme başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Diyanet'e tepki göstererek, ''Halil Konakçı’nın her daim yanındayız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inceleme başlatılması ile ilgili açıklama yaptı.

Saral'ın paylaşımı şu şekilde;

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Aksi halde böyle yapmakla Halil Konak'çı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakçı’nın her daim yanındayız.

 

Etiketler imam halil konakçı oktay saral cumhurbaşkanı başdanışmanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü
Türkiye'nin ilk ışık festivali kapılarını açtı
Milyonlarca kelebeğin ölüm dansı böyle görüntülendi
Deprem bölgesinde yeni karar! 9 ay uzatıldı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde play-offa yükseldi
Tasarruf sözde kaldı... AK Partili belediye milyonlarca lira harcadı
Anket paylaşıldı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri...
İYİ Parti'den İzmir için ittifak açıklaması