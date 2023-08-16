Erdoğan'ın başdanışmanı, tartışılan imam Halil Konakçı'yı savundu

Diyanet, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen imam Halli Konakçı hakkında inceleme başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Diyanet'e tepki göstererek, ''Halil Konakçı’nın her daim yanındayız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inceleme başlatılması ile ilgili açıklama yaptı.

Saral'ın paylaşımı şu şekilde;

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Aksi halde böyle yapmakla Halil Konak'çı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakçı’nın her daim yanındayız.