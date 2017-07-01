Ersoy Dede'den adalet yürüyüşü için çok sert yorum

Hükümete yakın Aktüel dergisinde yazan Ersoy Dede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün önünün kesilebileceği yeri yazdı.

Yürüyüşün Kılıçdaroğlu’nun kontrolünde olmadığını iddia eden Dede, “İstanbul'a yaklaştıkça örgütlerin inisiyatifi nasıl ele aldıklarını çok çok daha net göreceğiz.. Ortaya çıkacak olan tablo, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç de istemeyeceği, hazzetmeyeceği bir tablo olacak” ifadelerini kullandı.

“FAŞİST GEZİ KALKIŞMASI…”

Dede yazısını şu şekilde sürdürdü:

“Fakat kimse hesabını yanlış yapmasın.. Gelin bir kaç yıl önceye götüreyim sizi. Faşist Gezi Kalkışması günlerinde AKM'nin tepesinden terör örgütlerinin bez parçaları sallanıyordu... Bir kaç dangalak o bez parçalarıyla 'devrim' yaptıklarını zannedip kenti işgal ettikleri hissine kapıldı biliyorsunuz.. Devleti tanımadıkları için.. Vaktin Cumhurbaşkanı, "mesaj alınmıştır" derken, bugün içerde olan vali "kuşlar cıvıldıyor ben de yanınızda olmak istiyorum" mesajları yollarken, Başbakana vekalet eden zat, Başbakanlıkta, gezi bileşenlerinden talepname kabul ederken, bir şey oldu hatırlayın.. Afrika gezisinden dönüş yolunda Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanına da, başbakanlığa vekalet eden zat'a da, Vali'ye de ateş püskürdü.. Ve kent meydanını işgal eden çapulcu takımına süre verdi.. Verdiği süre dolduktan bir saat sonra, AKM'nin tepesinden üç büyük Türk bayrağı sallandı aşağıya.. Ne kadar örgüt paçavrası varsa ait oldukları yere yollandı.. Lağım çukuruna…”

“ORADAN MAL MAL BAKARSINIZ…”

Ersoy Dede "Demem o ki, her ne hayal ediliyorsa, plan yapılıyorsa, tezgah tertipleniyorsa boşa…” ifadelerinden sonra yürüyüşün önünün kesileceği yeri şöyle yazdı:

“En iyi ihtimal işlerin çığırından çıktığı istihbaratını alırsa devlet kimseyi İstanbul'a sokmaz.. Olur-biter.. Size tam konum da bildireyim isterseniz... TEM'de, İzmit- Körfez turnikeleri yakınlarında ve Derince geçişindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bir de D-100'den TEM'e giriş Dilovası'nda çizgiyi çekerler.. Oradan 'mal mal' bakarsınız Maltepe'ye doğru.. Ne yapacaksınız?.. Yolu kesen güvenlik güçleriyle mi çatışacaksınız?. Cezaevine temsili bir heyet istenir basın açıklaması yapması için, o heyet gider cezaevi önünde açıklamasını yapar, oradan ayrılır.. İkinci bir "Gezi" denemesi hayal edenler de, böyle bir girişimden endişe duyanlar da, Gezi kalkışması sürecinde yaşananları getirsinler akıllarına... Geçti o günler…”





