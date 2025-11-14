  1. Anasayfa
  3. Eşi ve bebeği şehit olan Astsubayı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür dilediler

Güncelleme:

Kayseri'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan astsubayı darp eden şüpheliler sosyal medyadan bir video yayınlayarak, astsubaydan özür dileyip, Sedat Peker'e de teşekkür etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebeğini ve eşini kaybeden Astsubay S.K., Kayseri’de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğramıştı

S.K. darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntüler büyük tepki çekti. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu darp görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Astsubay S.K.'yı darbedenler yeni bir video daha yayınladı.

Astsubay S.K.'dan özür dileyen 2 kişi videoda Sedat Peker'e de teşekkür ederek "Yaptığımız saygısızlık ve saldırıdan dolayı utanç içindeyiz. Tüm TSK personelinden özür dileriz. Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler sedat peker şehit aile astsubay darp dayak
