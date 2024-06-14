Eşini kurtarmak için kanala atlayan adam hayatını kaybetti

Adana'da bir adam, karısını sulama kanalından kurtarmak için atlayarak akıntıya kapıldı. Ancak yetkililer tarafından yapılan aramalar sonucunda 33 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Duvar B. (33) ve karısı Vehibe C. (24) motosiklet ile seyir halindeyken kanal kenarında durdu. Çift motosikletten inip konuşmaya başladı. Bir süre sonra kadın sulama kanalına atladı. AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU Duvar B. ise eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde çırpınan 2 kişiyi görünce yardıma koştu. Vatandaşlar, Vehibe C.'yi kurtarırken eşi Duvar B. akıntıya kapılarak kayboldu. CANSIZ BEDENİ BULUNDU İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa ve Gemi Adamlar' sulama kanalında Duvar B.'yu arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarında Duvar B.'nun cansız bedeni bulundu. B.'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.