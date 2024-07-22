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Eşiyle tartıştı baltayla evin kapısını kırdı

Eşiyle tartıştı baltayla evin kapısını kırdı
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Samsun'da eşiyle tartışan bir adam, baltayla evin kapısını kırdı. Bu sırada olay yerine gelen oğlu, babasına bıçakla saldırdı. Polis ekipleri, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, Ö.A. isimli erkek tartıştığı eşi E.A. ile yaşadıkları ikametin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

BALTALI BIÇAKLI DEHŞET

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören E.A, apartmanın çatısına çıktı. İkna sonucu çatıdan indirilen E.A. gözaltına alındı.

Bu sırada babası Ö.A'ya bıçakla saldırmaya çalışan oğlu M.A.'yı da polis ekipleri gözaltına aldı.

Etiketler ev tartışma
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