Eski AK Partili vekil bir kez daha haddini aştı: ''Kanlı 1923 darbes ile hesaplaşalım''

AK Partili eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı "1923 ile hesaplaşalım" diyerek yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemden itibaren yaklaşık 20 yıl boyunca Erdoğan'ın şoförlüğünü yapan, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçileren TBMM'ye giren Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medyadaki skandal paylaşımıyla gündemde.

AK Parti milletvekili olduğu dönemde TBMM’de başkanlık teklifine ilişkin görüşmeler esnasında, Genel Kurul’dan "@yelizadeley – Yeliz Adaley" adlı sahte bir sosyal medya hesabından canlı yaptığıı ortaya çıkan AK Partili eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı bu sefer de sosyal medyada Cumhuriyeti hedef alan ifadeler kullandı.

AK Partili Çamlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..!

Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!"