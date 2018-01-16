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  3. 16 Ocak 2018 11:48

Eski dekana ByLock'tan tutuklama

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanı M.Ö. tutuklandı.

Eski dekana ByLock'tan tutuklama
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanı M.Ö. tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edilen ve KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanı M.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA

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