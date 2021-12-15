Eski GATA Başhekim Yardımcısı Edizer'den bir skandal açıklama daha

Medeni kanunu hedef alıp çok eşliliği savunan eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, bu kez de sağlık çalışanlarının grevini hedef aldı. Odasında çektiği fotoğrafı paylaşan Edizer, “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz.” dedi.

Medeni hukuk ve laiklikle ilgili açıklamaları nedeniyle açığa alınan, sonrasında göreve iade edilen GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, bu sefer de greve çıkan sağlık çalışanlarını hedef aldı. Edizer sosyal medya hesabından “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz.” ifadelerini kullandı.