CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla boykot edilen şirketlerin başında gelen Espressolab, X hesabını kapattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptıkları eylemlerin 6’ncı gününde bir boykot listesi açıkladı.

Boykot çağrısına Espresso Lab isimli kahveci zinciriyle başlayan Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espresso Lab’tan içmeyin. Bundan sonra Espresso Lab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından AK Partili milletvekilleri peş peşe kahve zinciri Espressolab'in şubelerini ziyaret etmeye başlamıştı.

CHP’nin boykot çağrısının ardından AKP teşkilatları Espressolab’e gidip paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Espressolab hakkındaki tartışmalar sürerken firma X hesabını kapattı.

@espressolabtr kullanıcı adına sahip hesap aratıldığında kullanıcılar "Böyle bir hesap yok" uyarısıyla karşılaşıyor.