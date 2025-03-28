  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Espressolab, X hesabını kapattı

Espressolab, X hesabını kapattı

Espressolab, X hesabını kapattı
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla boykot edilen şirketlerin başında gelen Espressolab, X hesabını kapattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptıkları eylemlerin 6’ncı gününde bir boykot listesi açıkladı.

Boykot çağrısına Espresso Lab isimli kahveci zinciriyle başlayan Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espresso Lab’tan içmeyin. Bundan sonra Espresso Lab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından AK Partili milletvekilleri peş peşe kahve zinciri Espressolab'in şubelerini ziyaret etmeye başlamıştı.

CHP’nin boykot çağrısının ardından AKP teşkilatları Espressolab’e gidip paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Espressolab hakkındaki tartışmalar sürerken firma X hesabını kapattı.

@espressolabtr kullanıcı adına sahip hesap aratıldığında kullanıcılar "Böyle bir hesap yok" uyarısıyla karşılaşıyor.

Etiketler Espressolab özgür özel boykot CHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den ihraç edilen isim RTÜK Başkanı'nı ''militan'' ilan etti! AK Parti'den ihraç edilen isim RTÜK Başkanı'nı ''militan'' ilan etti! Biri yabancı iki şirket bu ilimizde fabrika kuracak: 7 bin kişiye iş fırsatı! Biri yabancı iki şirket bu ilimizde fabrika kuracak: 7 bin kişiye iş fırsatı! CHP'li vekil polis müdahalesi videosuyla duyurdu: ''Görüntülerin arşivini tutuyoruz'' CHP'li vekil polis müdahalesi videosuyla duyurdu: ''Görüntülerin arşivini tutuyoruz'' Dolandırıcıların yeni tuzağı bu oldu: Bu SMS her an size de gelebilir! Dolandırıcıların yeni tuzağı bu oldu: Bu SMS her an size de gelebilir! AK Parti'nin kalesinde binlerce kişinin katıldığı protestolarda kalabalık sel oldu! AK Parti'nin kalesinde binlerce kişinin katıldığı protestolarda kalabalık sel oldu! Yerli ve yabancı turistin bayram tatili rotası değişti: Karadeniz'in cennetine tatilci akını! Yerli ve yabancı turistin bayram tatili rotası değişti: Karadeniz'in cennetine tatilci akını! KONDA ''evdeki vatandaşla'' yaptığı sokaktaki protestolar anketinin sonuçlarını açıkladı KONDA ''evdeki vatandaşla'' yaptığı sokaktaki protestolar anketinin sonuçlarını açıkladı Bayramda ne giyeceğim diye düşünmeyin, yağmurluk ve şemsiyeyi kombinleyin! Bayramda ne giyeceğim diye düşünmeyin, yağmurluk ve şemsiyeyi kombinleyin! Avrupa Konseyi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu çıkışı Avrupa Konseyi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu çıkışı Kar maskeli saldırganlar güpe gündüz dehşet saçtı Kar maskeli saldırganlar güpe gündüz dehşet saçtı
İstanbul Boğazı'nda peş peşe iki ceset şoku İstanbul Boğazı'nda peş peşe iki ceset şoku Güpe gündüz sokak ortasında dehşet saçan kar maskeli saldırganların kimlikleri ortaya çıktı Güpe gündüz sokak ortasında dehşet saçan kar maskeli saldırganların kimlikleri ortaya çıktı İstanbul'da suç makinesi ''sarı dolandırıcı'' kamerada! Kadın turiste kabusu yaşattı İstanbul'da suç makinesi ''sarı dolandırıcı'' kamerada! Kadın turiste kabusu yaşattı İBB'ye ve CHP'ye neden kayyum atanmadı ? İşte iktidarın kayyum planını bozan ayrıntı! İBB'ye ve CHP'ye neden kayyum atanmadı ? İşte iktidarın kayyum planını bozan ayrıntı! Kırmızı ete sadece son 10 günde gelen zam isyan ettirdi! Kırmızı ete sadece son 10 günde gelen zam isyan ettirdi! Hasan Kaçan polisten kaçan Pikachu'yu hedef aldı Hasan Kaçan polisten kaçan Pikachu'yu hedef aldı Atilla Taş'tan Haluk Levent ve Cem Yılmaz'a protesto tepkisi Atilla Taş'tan Haluk Levent ve Cem Yılmaz'a protesto tepkisi Myanmar'da önce 7,7 ardından da 6,4'lük peşpeşe iki büyük deprem! Myanmar'da önce 7,7 ardından da 6,4'lük peşpeşe iki büyük deprem! Rasim Ozan Kütahyalı yine bombayı patlattı: ''Tahliye olacak'' deyip tarih verdi Rasim Ozan Kütahyalı yine bombayı patlattı: ''Tahliye olacak'' deyip tarih verdi Fatih Altaylı'dan RTÜK'e rest: Demediğini bırakmadı! Fatih Altaylı'dan RTÜK'e rest: Demediğini bırakmadı!