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Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı

Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara aktarmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan 'Evde Bakım Yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı. Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 'Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. 

DHA

Etiketler evde bakım yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı derya yanık
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