Evim Yuvan Olsun kampanyasına başvuru sayısı açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası kapsamında yapılan başvuru sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'Evim Yuvan Olsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" dedi.
Biz büyük bir aileyiz!— Mustafa Varank (@varank) February 26, 2023
Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 BİN depremzede aile için #EvimYuvanOlsun dedi.
Bu zor günleri birlikte aşacağız.
Teşekkürler Türkiye 🇹🇷https://t.co/SvFng9lR0k pic.twitter.com/zI0Mdwgv1B
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