Evim Yuvan Olsun kampanyasına başvuru sayısı açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası kapsamında yapılan başvuru sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'Evim Yuvan Olsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" dedi.