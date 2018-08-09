Evleneceği kadını 3 ay boyunca takip ettirdi !

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, iş dünyasının tanınmış kişilerinden İnanır ailesinin kızı Ebru İnanır ile nişanlandı. Nacar ve İnanır'ın birliktelikleri evlilik yoluna girmeden önce Nacar'ın güven problemi üzerine 3 ay boyunca bir dedektif ile takip işlemi gerçekleşti.



Takip edildiğinden haberdar olmayan Ebru İnanır, Erhan Nacar'ın güvenini kazanarak evlilik kararını doğrulamış oldu. Evlilik teklifi etmeden önce 3 ay dedektif tutmaya karar verdiğini açıklayan Nacar, "Daha önce kötü biten ve basına yansıyan bir evlilik tecrübem oldu. Ebru hanım çok güzel bir hanımefendi. Ondan emin olmak istedim. 3 ay süre ile kendisini takip ettirdim. Beni hayal kırıklığına uğratmadı ve şimdi birlikteyiz" şeklinde konuştu. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nişan töreninden önce kız isteme merasimi gerçekleşti. Çiftin nişan törenine birçok ünlü isim konuk oldu.