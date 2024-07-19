  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eylem Tok'un oğlu cezaevini beğenmeyerek itiraz etti

Eylem Tok'un oğlu cezaevini beğenmeyerek itiraz etti

Eylem Tok'un oğlu cezaevini beğenmeyerek itiraz etti
Güncelleme:

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açan ve ABD'de yakalanan Timur C., cezaevi koşullarını beğenmeyerek itiraz etti.

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur C.'un yargı süreci devam ediyor.

AKIL SAĞLIĞININ RİSK ALTINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Tutulduğu cezaevinin koşullarına itiraz eden C., New Jersey'deki başka bir merkeze nakledildi. Avukatları bu kez de uzaklığı gerekçe göstererek yeni cezaevinin C.'un akıl sağlığını riske attığını belirtti.İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur C., annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.C. ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin karar süreci devam ederken, C.'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenildi.Timur C.'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.

 Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur C.'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Etiketler eylem tok cezaevi şikayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı Servet Yılmaz Bakü'ye atandı Servet Yılmaz Bakü'ye atandı 21. yüzyılın en iyi 20 sporcusu belirlendi 21. yüzyılın en iyi 20 sporcusu belirlendi Arda Turan'ın annesine hapis şoku Arda Turan'ın annesine hapis şoku Dubai Prensesi Mahra ''boş ol, boş ol, boş ol'' deyip boşandı Dubai Prensesi Mahra ''boş ol, boş ol, boş ol'' deyip boşandı Diyarbakırlı hastadan suç duyurusu: Koronavirüs salgınında beni kobay olarak kullandılar Diyarbakırlı hastadan suç duyurusu: Koronavirüs salgınında beni kobay olarak kullandılar Türkiye'de üretilen yeni Renaut Duster, Türkiye'de yola indi Türkiye'de üretilen yeni Renaut Duster, Türkiye'de yola indi Muğla'da yaşlı kadına korkunç işkence Muğla'da yaşlı kadına korkunç işkence Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Emniyet Genel Müdürlüğü terfi ve emeklilik kararlarını açıkladı Emniyet Genel Müdürlüğü terfi ve emeklilik kararlarını açıkladı
Dünyanın en tehlikeli bitkisi elini bu hale getirdi... Türkiye'de de var Dünyanın en tehlikeli bitkisi elini bu hale getirdi... Türkiye'de de var Antalya'da tarlada milyonluk nöbet kamerada... Onlar ne sebze, ne de meyve... Antalya'da tarlada milyonluk nöbet kamerada... Onlar ne sebze, ne de meyve... Boşanma aşamasındaki eşini valilik önünde boğmaya çalıştı Boşanma aşamasındaki eşini valilik önünde boğmaya çalıştı MASAK ifşa etti: Bu da Türkiye'nin yeni lobisi, ''mama lobisi'' MASAK ifşa etti: Bu da Türkiye'nin yeni lobisi, ''mama lobisi'' Yıldız Sarayı ziyarete açıldı: Ağustos sonuna kadar girişler ücretsiz Yıldız Sarayı ziyarete açıldı: Ağustos sonuna kadar girişler ücretsiz Yeni vergilerle devletin kasası dolacak Yeni vergilerle devletin kasası dolacak Türkiye'nin rengine, yakıtına, modeline ve markasına göre en çok satan araçları Türkiye'nin rengine, yakıtına, modeline ve markasına göre en çok satan araçları Sinan Ateş Çeşmesi'ni yaptırmıştı... MHP'li isme silahlı saldırı Sinan Ateş Çeşmesi'ni yaptırmıştı... MHP'li isme silahlı saldırı THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı