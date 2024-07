Eylem Tok'un oğlu cezaevini beğenmeyerek itiraz etti

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açan ve ABD'de yakalanan Timur C., cezaevi koşullarını beğenmeyerek itiraz etti.

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur C.'un yargı süreci devam ediyor.

AKIL SAĞLIĞININ RİSK ALTINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Tutulduğu cezaevinin koşullarına itiraz eden C., New Jersey'deki başka bir merkeze nakledildi. Avukatları bu kez de uzaklığı gerekçe göstererek yeni cezaevinin C.'un akıl sağlığını riske attığını belirtti.İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur C., annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.C. ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin karar süreci devam ederken, C.'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenildi.Timur C.'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur C.'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.