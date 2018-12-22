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  3. 22 Aralık 2018 18:01

Fabrikada elini makineye kaptırdı

Hatay'da bir fabrikada elini pres makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu.

Fabrikada elini makineye kaptırdı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fabrikada elini pres makinesine kaptıran işçi Servet Aksoy’un (39), 2 parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.

İskenderun ilçesinde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy, elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy'un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy'un parmaklarının sıkıştığı bölüm, pres makinesinden çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aksoy’un parmaklarının arasında kaldığı makine parçası, önce itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesildi. 

Ardından bükülerek, çıkarıldı. Ancak, Aksoy'un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının büyük oranda zedelendiği görüldü. İşçi, tedavi altına alındı.

DHA

fabrika , ses , hürriyet gazetesi , hürriyet , pres makinesi
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