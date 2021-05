Fahrettin Altun'dan Fransa'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da getirilmesi planlanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından Fransızca ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Batı'da hızla yükselen İslam karşıtlığı, yasalarla giderek daha da kurumsallaşıyor. Fransa'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır. Bu tartışma, medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir geriliktir" ifadelerini kullandı.

Hélas, l’islamophobie croissante en Occident est de plus en plus institutionnalisée par des lois. L'interdiction du hijab envisagée par la France piétine les droits et libertés fondamentaux. Débat réactionnaire absolument inacceptable par le monde civilisé. #pastoucheamonhijab