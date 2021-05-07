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Fahrettin Altun'dan Fransa'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fransa'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da getirilmesi planlanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından Fransızca ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Batı'da hızla yükselen İslam karşıtlığı, yasalarla giderek daha da kurumsallaşıyor. Fransa'nın getirmeyi öngördüğü başörtüsü yasağı temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaktadır. Bu tartışma, medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği bir geriliktir" ifadelerini kullandı. 

Etiketler başörtü yasak tepki
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