Fatih Sultan Mehmet'in torunu paylaşımıyla Twitter'ı karıştırdı

29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı kendince anan Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu sosyal medya hesabından öyle bir mesaj paylaştı ki "yok artık" dedirtti.

Osmanoğlu'nun paylaşımında neredeyse tek kelimenin bile doğru olmadığı görüldü.



Osmanoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Fatih İstanbul’u kuşatınca katolik Doğu Roma sarayı ortodoks kilisesinden yardım istedi, baş piskopos şu cevabı verdi: İstanbul’da kardinal serpuşu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Ancak, Osmanoğlu'na yanıt Con Sinov isimli sosyal medya kullanıcısından geldi.

Osmanoğlu'nun paylaşımının alıntılayan kullanıcı şu mesajları yazdı:

1- Katolik değil ortodoks.

2- Ortodoks kilisesi değil Papalık.

3- Baş piskopos değil Nukas Notaras.

4- Notaras papaz değil Megadük.

5- Kardinal serpusu değil, Latin serpuşu.

6- Osmanlı sarığı değil Türk sarığı.

Dedeniz tarih yazmış siz torunu okuyup öğrenememişsiniz.