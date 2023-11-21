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Ferhat Tunç hakkında kırmızı bülten talebi

Ferhat Tunç hakkında kırmızı bülten talebi
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Sanatçı Ferhat Tunç, Adalet Bakanlığı'nın Interpol'den kendisi hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a ''hakaret ettiği'' iddiasıyla açılan davanın 11’inci duruşması Büyükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşmada mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı’nın Interpol'den Tunç’un yakalanması için, 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini belirtti. Mahkeme, yakalama emrinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını ifade etti. 

Ferhat Tunç, gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz oldu. Almanya, tüm davalarla ilgili Türk yargısının ifademin alınması yönündeki talebini her seferinde geri çevirdi" diyen Tunç, Interpol'ün, Adalet Bakanlığı'nın kırmızı bülten talebini reddedeceğini düşündüğünü söyledi.

Ferhat Tunç'un yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 20 Aralık'ta yapılacak. 

 

Etiketler ferhat tunç adalet bakanlığı kırmızı bülten
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