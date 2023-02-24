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Feryat Gökdoğan kimdir?

Feryat Gökdoğan kimdir?
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Türkiye için elinden gelen her şeyi iyi bir vatandaş olarak yapacağını söyleyen Milli Beka Hareketi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feryat Gökdoğan hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Feryat Gökdoğan kimdir?

1987 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Feryat Gökdoğan, öğretim hayatını da Eskişehir’de sürdürdü. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünü bitiren Gökdoğan, ardından FG Medya’yı kurarak iş hayatına atıldı. Gökdoğan, “Üniversitemi bitirdikten sonra kendi alanımda bir şeyler yapmak istedim. Bu sebeple kendi medya şirketimi açmak istedim. Ülkemizde iletişim ve reklamcılık alanındaki eksiklikleri görerek misyonumu bu şekilde belirledim.” dedi.

Ülkesinin bekası için çalışıyor

Şu an için Milli Beka Hareketi Kempo Federasyonu ve TÜGİAD’da yöneticilik yapan Gökdoğan, ilerleyen süreçte geçmişte olduğu gibi ülkesi için çalışacağını ve hep daha ileriyi hedeflediğini belirtti. Gökdoğan, “Ülkemiz şu an için birçok felaket ile uğraşıyor. Gerek ekonomik savaş gerekse de yaşanan felaketler ülkemizi sarstı. Bu süreçte ülkemizin ve devletimizin yanında olarak çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

Ailesi onun için önemli

Tüm yaptıklarının yanı sıra aile şirketi olan Gökdoğan Et ve Hayvancılık şirketinde de söz sahibi olduğunu söyleyen Gökdoğan, “Ailem ve vatanım benim için asla tartışma konusu dahi olmayacak iki konudur. İkisi için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ailem ve vatanım en değerli varlığımdır.” açıklamalarında bulundu.

 

Etiketler ferhat gökdoğan TÜGİAD
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