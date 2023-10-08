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FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı

FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı
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Bartın'da FETÖ'ye üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski binbaşı, Amasra'da saklandığı evde yakalanarak, cezaevinde gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçu kapsamında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu, Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu ilçede saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Kopoycu,  sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Cezaevi'ne götürüldü. 

DHA

Etiketler bartın fetö firari binbaşı
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