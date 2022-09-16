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FETÖ firarisi Hakan Şükür'den ''Fatih Terim Belgeseli'' açıklaması

FETÖ firarisi Hakan Şükür'den ''Fatih Terim Belgeseli'' açıklaması

Netflix'te yayınlanan Fatih Terim belgeseli büyük ses getirdi. Belgeselde FETÖ firarisi Hakan Şükür'e yer verilmedi. Konuyla ilgili Şükür'den açıklama geldi.

Eski Galatasaraylı FETÖ firarisi Hakan Şükür 'TERİM' belgeseli ile gündemde. Özel bir platformda yayınlanan 4 saatlik belgeselin '1996-2000' yıllarının anlatıldığı bölümde FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA GELDİ
O dönem Galatasaray'da forma giyen FETÖ firarisi Hakan Şükür açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şükür, "Öncelikle değerli hocam Fatih Terim'in belgeseli hayırlı olsun. Belgeselde benim olmadığımı ifade eden, üzülen herkese de teşekkür ederim." dedi.

"DAHA FAZLA İLGİ ÇEKTİLER"
FETÖ firarisi Hakan Şükür açıklamalarına, "Bence platform ve Fatih Terim benden bahsetmeyerek daha fazla ilgi çekti. Kimin fikriyse iyi iş. En azından Arif'e yapmayın. Gıkı çıkmıyor, idare ediyor çocuk.. Onun da emeği çok, ayıp etmişsiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler fetö hakan şükür fatih terim belgeseli
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