FETÖ'cü iş adamı AK Parti'ye yakın derneğin başkanı oldu

FETÖ’nün Adana yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle “terör örgütü üyesi” olmak suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu’nun, AK Parti’ye yakın kuruluşlardan İlim Yayma Cemiyeti’nin Adana Şube Başkanı olarak seçildiği ortaya çıktı. Şube kongresine AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün de katıldı.

Adana’daki FETÖ soruşturması kapsamında, 24 Eylül 2016’da tutuklanan Çomu, 9 Aralık 2016’da tahliye edildi. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2018 tarihinde FETÖ yapılanmasına ilişkin Adana’daki ana davada 90 sanık arasında yer alan Çomu’ya FETÖ üyeliğinden 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Örgütsel toplantılar yaptı

Mahkeme, gerekçeli kararının hukuki değerlendirme bölümünde sanık Çomu’nun örgütsel konumunu anlattı. Çomu’nun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne ait olduğu sabit olan Kanuni Üniversitesi’nin mütevelli heyeti içerisinde yer aldığına işaret edilen kararda, sanığın kapatılan AGİD isimli derneğin toplantılarına katıldığı, Bank Asya’da 2015’e kadar aktif hesabının bulunduğu, örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına 17-25 Aralık sürecinden sonra da katılmaya devam ettiği ve kendi işyerinde örgüt mensuplarına sohbet toplantıları düzenlediği anlatıldı. Sanığın örgüt mensupları ile arasında yakın irtibat ve ilişki bulunduğu, örgüte kurban bağışı adı altında maddi yardımda bulunduğu kaydedilen kararda, sanığın örgüt elebaşısı Gülen’i 2009’da Amerika’da bulunan Pensilvanya şehrindeki karargâhında ziyaret ettiğine dikkat çekildi. Kararda, sanığın, 2013 yılı nisan ayında ABD/Houston’a gittiğinde bir kez daha örgüt elebaşısı ile görüşmek istediğinin ancak Gülen’in rahatsızlığı gerekçesiyle görüşemediğinin anlaşıldığı, sanığın örgütle olan irtibat ve iltisakının örgüte sempati boyutunu aşar nitelikte olduğu vurgulandı.

Gülen’e meraktan gitmiş!

Çomu, savunmasında suçsuz olduğunu, örgütün ‘sohbet’ adı altındaki toplantılarına hiçbir zaman katılmadığını, örgüt liderini ABD’de bulunan karargâhında yalnızca meraktan ziyaret ettiğini öne sürdü.

Mahkeme kararında tanık Mustafa İnan’ın ifadesinde, Çomu’nun fabrikasında o dönemdeki cemaat içerisinde mütevelli heyetinde yer alan şahıslara yemek verdiğini anlatarak, “Yemekten sonra sohbet toplantısı sırasında kendisi bize konuşma yaptı. Kendisinin üniversite mezunu olduğunu, ekonomik açıdan güçlü bir konumda ve bilgiye sahip olduğunu ancak Gülen’in yanında bir hiç olduğunu söyledi ve cümlesinin sonunda ‘Ben, Fethullah Gülen âşığı bir insanım’ şeklinde söylemişti. Ben 2010 yılında bu cemaatten ayrıldım. Benim anlattığım olaylar 2010 yılı öncesidir” dedi.

GENEL KURULDA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İşadamı Çomu’nun 13 Aralık 2018’de FETÖ’den ceza almasının ardından İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu 28 Ocak 2019’da yapıldı. Tek aday olan Çomu’nun yeniden şube başkanı seçildiği genel kurula, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, il müftüsü Hasan Çınar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da katıldı. Burada bir konuşma yapan İlim Yayma Cemiyeti Genel Bakanı Yusuf Tülün, başkan seçilen Çomu’yu şu sözlerle övdü:

“2019 yılı itibarıyla 175 şube, 179 öğrenci yurdu ve 68 eğitim merkezine sahip cemiyetimizin ana gayesi; dini yönü güçlü, vatan ve bayrak sevdalısı nesil yetiştirme çabasıdır. Bu çaba için şube yönetimi ile birlikte kendisini adayan, nesil yetiştirme çabasında gecesini gündüze katıp bu yurt inşaatını teşekkül ettirmek için tüm sıkıntılarına rağmen dimdik ayakta duran Hüseyin Nuri Çomu kardeşimizin biz de genel merkezimiz olarak dimdik yanındayız. Kendisini destekliyoruz ve gayretleri için teşekkür ediyoruz.”