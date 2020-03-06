Fuhuş operasyonlarındaki zanlılardan virüs çıktı !

Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğünün düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 trans bireyden birinde AIDS virüsüne rastlanırken, diğerinde de Frengi Hastalığı tespit edildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından diğer 9 zanlı ise adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı.



Aydın'da asayiş ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 trans bireyden birinde HIV , birinde de frengi hastalığı tespit edildi.

FUHUŞ OPERASYONUNDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında trans bireylerin de bulunduğu 11 kişiden ikisi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yapılarak adliyeye sevk edilen 9 zanlı, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1'İNDE "HIV VİRÜSÜ" DİĞERİNDE "FRENGİ HASTALIĞI" GÖRÜLDÜ

Yapılan sağlık kontrolünde yakalanan şahısların 1'inde "HIV" virüsü tespit edilirken diğerinde ise "Frengi" hastalığı olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı.