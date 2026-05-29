Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez''

CHP'deki 'mutlak butlan' krizi sonrası mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 34 yaşındaki partili Ali Baş'tan gazeteye verilen ilanla şok bir tepki geldi. Kurban keseceği parayla ilan veren vatandaş, "CHP'nin lideri mahkeme salonlarında belirlenemez" diyerek Kılıçdaroğlu'nu acil kurultaya çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'ın ardından patlak veren ve mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlığa atanmasıyla zirveye çıkan kriz, parti tabanında ilginç protestolara sahne olmaya devam ediyor.

Yaşanan hukuki ve siyasi belirsizliğe isyan eden 34 yaşındaki CHP üyesi Ali Baş isimli bir vatandaş, sesini duyurabilmek adına dikkat çeken bir yönteme başvurdu ve ulusal bir gazeteye tam sayfa ilan vererek Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulundu.

"Kurban Keseceğim Parayla Bu Mesajı Yayınlıyorum"

Bayram mesajı formatında yayınlanan ilanda, parti içi demokrasiye ve sandık iradesine vurgu yapıldı. Kendisini "Düz vatandaş" olarak tanımlayan Ali Baş, Kılıçdaroğlu'na hitaben kaleme aldığı metinde; "Üzerinize giydiğiniz temiz lider kumaşıyla hareket edin. Size düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi'ni hemen kurultaya götürmektir" ifadelerini kullandı.

Etrafındaki kurmayların yönlendirmelerine karşı Kılıçdaroğlu'nu uyaran protestocu vatandaş, "Koltuk sevdalarıyla körleşmişlerin kulağınıza fısıldadıklarına değil, bu milletin gerçek sesine kulak verin" diyerek tepkisini dile getirdi. İlanın en can alıcı noktası ise en alta düşülen not oldu. Baş, "Kurban keseceğim parayla bu mesajı yayınlıyorum, er ya da geç milletin sesinin kulağınıza geleceğini biliyorum" sözleriyle tabanın yaşadığı hayal kırıklığının maddi ve manevi boyutunu gözler önüne serdi.

 

