Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından başlayan teknik direktör arayışlarında ismi öne çıkan Şenol Güneş, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Başkan Serdal Adalı'nın daha önce "Çalışmayı düşünmüyorum" dediği tecrübeli çalıştırıcı, Önder Özen ve yönetime başarılar dileyerek "Benim olmam hiç önemli değil" dedi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından başlayan ve futbol direktörlüğüne Önder Özen'in getirilmesiyle hız kazanan teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Arda Turan, İlhan Palut, Carlos Vicens ve Filipe Luis gibi yeni nesil isimlerin gündemi meşgul ettiği siyah-beyazlı kulüpte, taraftarın aklındaki en büyük sorulardan biri olan "Şenol Güneş geri döner mi?" tartışmalarına bizzat tecrübeli çalıştırıcının kendisi son noktayı koydu.

Siyah-beyazlı camiada geçmişte unutulmaz şampiyonluklar yaşayan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, A Spor'dan Kartal Yiğit'e yaptığı özel açıklamalarda son derece yapıcı ve kapıları kapatan mesajlar verdi.

Kendisi üzerinden yürütülen tartışmaların kulübe zarar vermesini istemeyen Güneş, "Beşiktaş için hayırlısı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim ve her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmam hiç önemli değil, yeter ki Beşiktaş iyi olsun." ifadelerini kullandı.

Güneş ayrıca, yeni futbol direktörü Önder Özen ve Başkan Serdal Adalı'ya başarılar dileyerek, yönetimin en doğru ismi bulacağına inandığını vurguladı.

Serdal Adalı Kapıları Kapatmıştı

Şenol Güneş'in bu nezaket dolu geri adımının arkasında ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın daha önce yaptığı net açıklamalar yatıyor.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Güneş iddialarının ayyuka çıkması üzerine konuşan Adalı, dedikoduların önünü kesmek adına; "Şenol hocayı çok severim ama Sergen hocadan sonra kendisiyle çalışmayı düşünmüyorum. Aylardır telefonda dahi konuşmadık, sürekli yazılıp çizilmesi Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor." diyerek tecrübeli ismin gündemlerinde olmadığını açıkça ifade etmişti.