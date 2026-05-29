  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama

Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama

Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama
Güncelleme:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından başlayan teknik direktör arayışlarında ismi öne çıkan Şenol Güneş, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Başkan Serdal Adalı'nın daha önce "Çalışmayı düşünmüyorum" dediği tecrübeli çalıştırıcı, Önder Özen ve yönetime başarılar dileyerek "Benim olmam hiç önemli değil" dedi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından başlayan ve futbol direktörlüğüne Önder Özen'in getirilmesiyle hız kazanan teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Arda Turan, İlhan Palut, Carlos Vicens ve Filipe Luis gibi yeni nesil isimlerin gündemi meşgul ettiği siyah-beyazlı kulüpte, taraftarın aklındaki en büyük sorulardan biri olan "Şenol Güneş geri döner mi?" tartışmalarına bizzat tecrübeli çalıştırıcının kendisi son noktayı koydu.

Siyah-beyazlı camiada geçmişte unutulmaz şampiyonluklar yaşayan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, A Spor'dan Kartal Yiğit'e yaptığı özel açıklamalarda son derece yapıcı ve kapıları kapatan mesajlar verdi.

Kendisi üzerinden yürütülen tartışmaların kulübe zarar vermesini istemeyen Güneş, "Beşiktaş için hayırlısı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim ve her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmam hiç önemli değil, yeter ki Beşiktaş iyi olsun." ifadelerini kullandı.

Güneş ayrıca, yeni futbol direktörü Önder Özen ve Başkan Serdal Adalı'ya başarılar dileyerek, yönetimin en doğru ismi bulacağına inandığını vurguladı.

Serdal Adalı Kapıları Kapatmıştı

Şenol Güneş'in bu nezaket dolu geri adımının arkasında ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın daha önce yaptığı net açıklamalar yatıyor.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Güneş iddialarının ayyuka çıkması üzerine konuşan Adalı, dedikoduların önünü kesmek adına; "Şenol hocayı çok severim ama Sergen hocadan sonra kendisiyle çalışmayı düşünmüyorum. Aylardır telefonda dahi konuşmadık, sürekli yazılıp çizilmesi Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor." diyerek tecrübeli ismin gündemlerinde olmadığını açıkça ifade etmişti.

Bu Haberleri Kaçırma...

Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı
Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı
Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu
Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu
Kuşadası'na tatilci akını: Nüfus 1 milyona yaklaştı!
Kuşadası'na tatilci akını: Nüfus 1 milyona yaklaştı!
DEM Parti PKK'lı teröristler için ''bir defaya mahsus'' olacak yasal düzenlemeyi duyurdu!
DEM Parti PKK'lı teröristler için ''bir defaya mahsus'' olacak yasal düzenlemeyi duyurdu!
İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar!
Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar!
Metropoll'den dikkat çeken anket: Özgür Özel yeni bir parti kursa...
Metropoll'den dikkat çeken anket: Özgür Özel yeni bir parti kursa...
Etiketler Beşiktaş Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş Serdal Adalı önder özen spor sergen yalçın İlhan Palut transfer Futbol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havada ihanet kokusu var! Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldığı sevgilisini sildi Havada ihanet kokusu var! Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldığı sevgilisini sildi Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı Muharrem İnce hakkında skandal iddia: ''Partiyi bize satacaktı'' Muharrem İnce hakkında skandal iddia: ''Partiyi bize satacaktı'' Elinde 55 bin canın kanı olan bebek katiline bayram ziyareti! Elinde 55 bin canın kanı olan bebek katiline bayram ziyareti! Bayram neşesi kabusa dönüştü... Onlarca kişi dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı Bayram neşesi kabusa dönüştü... Onlarca kişi dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı! İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı! Ünlü şarkıcının Kurban Bayramı restine tepki yağdı Ünlü şarkıcının Kurban Bayramı restine tepki yağdı Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı... Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı... Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez'' Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez'' Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı
Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez'' Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez'' Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki minik Aybüke'den müjdeli haber! Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki minik Aybüke'den müjdeli haber! Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü! Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü! Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor! Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor! Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama! Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama! Marmara Denizi'nin sürpriz misafirleri kamerada... İskelede balık ziyafeti çektiler Marmara Denizi'nin sürpriz misafirleri kamerada... İskelede balık ziyafeti çektiler