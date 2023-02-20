Gaziantep'te yığma evler ay sonunda depremzedelere teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yapılacak konutların zemin katlarında dükkan olmayacağını ve ilk etapta mart ayında 200-250 bin konutun inşasına başlanacağını belirtti.

Deprem bölgesinde "altı dükkan üstü daire" dönemi bitecek. Dükkanlar, yatay mimaride tek katlı planlanacak.

İlk etapta 200-250 bin konutun inşasına başlanacak.

"Mart başı itibarıyla inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak binalarla ilgili açıklama yaptı.

"Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkan yapılmayacak. Stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radya temel üzerine tünel kalıp sistemi ile gerçekleştireceğiz. Mart başı itibarıyla inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız, 10 ilimizde eş zamanlı ilçelerimiz de dahil yürütmeyi planlıyoruz. Bir yıl içinde de vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

"Süreç devlet eliyle yürütülecek"

Bakan Kurum, afet konutları için ilk ihaleye 22 Şubat'ta çıkılacağını açıkladı.

"Süreci tamamen biz yürüteceğiz. Bağışçı, konut yapmak isteyen vatandaşımız varsa ister AFAD üzerinden nakdi yardım yapabilir, kendisi yapmak istiyorsa da bizim çizeceğimiz, onaylayacağımız yine buradaki müşavirlik denetim sürecini bizim yürütüceğimiz sistem dahilinde yapacak. Onun dışında bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz."

"Uygun olan yerlerde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz"

Kurum, kent merkezlerinde zemin etüdüne göre imar kısıtlamasına gidileceğini de vurguladı.

"Mümkün olan her ilimizde, ilçemizde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz. Uygun olmayan yere kesinlikle yerleşime müsaade etmeyeceğiz. Dağlara doğru mümkün olan her yerde sağlam fay hattından uzak olan yerlerde yerleşimi öngörüyoruz."