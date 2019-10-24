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  3. 24 Ekim 2019 08:35

Gazilerimize protez bacak zulmü !

Protez bacak takılması gereken gazilerin en 8 ay beklemesi gerektiği ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Gazilerimize protez bacak zulmü !
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, gazilerin protez konusunu verdiği kanun teklifiyle Meclis gündemine taşıdı.Gazilerin 2017'ye kadar protez ve ortezlerini Türkiye'nin her yerinden alabilirken şimdilerde Ankara'ya gelmesi ve en az 8 ay sıra beklemesi gerek. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile getirilen sınırlamalar ile protez malzemelerinin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı vurgulandı. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, teklifte şunlar kaydedildi:

Protez ve ortez malzemelerinin tümünün yurt dışından geldiği göz önüne alındığında, SUT fiyatları piyasa fiyatlarının altında kalmış, bu da tahsisin tek merkezden yapılmasının önünü açmıştır.Ürünlerin tek bir firmadan alınması, sektörde rekabeti engellemiştir. İthalatçı firma da fiyatlarını yükselterek 20 bin lira maliyetli bir protez ayak, SGK'ya 50 bin liraya mal olmaya başlamıştır.

Teklifle,gazilerin kanunlarla sağlanan haklarının sınırlandırılmasına neden olan bu durumun ortadan kaldırılması istendi.


 

Sözcü

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