Gençlerin en başarılı bulduğu genel başkanlar anketinde zirvedeki fark olay olacak

ORC Araştırma, gençlerle yaptığı "En başarılı bulduğunuz genel başkanlar kimler?" anketinin sonuçlarını yayınladı. ORC'nin araştırmasına 2 genel başkan listeye bile giremezken zirvedeki 6 puanlık fark anket sonuçlarına damgasını vurdu.

ORC Araştırma şirketi, 17-29 yaş aralığında toplam 2 bin 160 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, “en başarılı bulunan genel başkanları” sordu.

Gençlerin en “başarılı” bulduğu siyasi parti lideri yüzde 35,4 oy oranı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel olurken, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 29,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Sıralamaya Yerli ve Milli Parti lideri Teoman mutlu ile Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu da girerken, DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu listede yer almazken, DEM Parti Eş Genel Başkanları da ilk 10 sıralamasında yer almadı.

13-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette siyasi parti liderlerinin sıralaması şöyle: